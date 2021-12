Le grand prix “Les Audacieux'' 2021 est ouvert

Selon l'Insee, les créations d'entreprise (start-up, TPE, PME…) ont chuté de 13 % en 2020, avec la crise sanitaire. Et pourtant, certains se sont lancés contre vents et marées. Créer une start-up entre deux confinements, un pari fou ? Non, plutôt des projets lancés par des entrepreneurs décidés à mener à bien leur aventure. Preuve d'un optimisme forcené, d'une confiance en l'avenir, mais aussi, pour certains, d'une contrainte à s'inventer un avenir professionnel, hors du salariat. La crise sanitaire a, en effet, accéléré (plutôt qu'elle ne l'a freiné) un mouvement de fond constaté depuis près de vingt ans avec la hausse continue de l'entrepreneuriat.

« La crise favorise une prise de recul et une meilleure préparation, d'où une plus grande maturité des projets », explique Laurent Houitte, fondateur en 2014 du réseau Kite and Connect (500 membres) et organisateur du grand prix “Les Audacieux”. Différentes études attestent que les entreprises créées en période de crise sont plus pérennes. Nous avons souhaité lancer ce concours pour récompenser l'audace et le talent des startuppers ». Club d'entrepreneurs kitesurfeurs reposant sur la passion partagée du sport et de l'entrepreneuriat, “Kite and Connect” a ainsi réuni tous les acteurs de l'écosystème (venture capital, fonds, incubateurs et entrepreneurs) pour élire la start-up audacieuse de l'année 2021. À la clé, une invitation au B2B Kite Summit (24 au 28 septembre à Dakhla, au Maroc) et un réseau de plus de 500 entrepreneurs pour être coaché et mentoré.

Les critères pour postuler sont les suivants : être fondateur ou co-fondateur d'une start-up, être une entreprise française de moins de deux ans, avoir levé moins de trois millions d'euros, développer un Minimum viable product (MVP), avoir ses premiers clients ou proposer une technologie de rupture et démontrer un fort impact, à terme, sur des sujets environnementaux, sociaux ou sociétaux. Les personnes intéressées ont jusqu'au 20 août pour déposer leur candidature en ligne. Fin août, il sera procédé à la sélection des 12 demi-finalistes qui se mesureront le 8 septembre, à Paris. Enfin, le 25 septembre, les trois finalistes passeront un oral devant les membres du jury au B2B Kite Summit organisé à Dakhla et où sera désigné le vainqueur.

Renseignements :

www.b2bkitesummit.com