Le Grand Paris, star économique internationale

Quelle attractivité perçue pour Paris–Ile-de-France dans un contexte morose ? Le sondage réalisé par OpinionWay pour Paris-Ile-de-France Capitale Economique et KPMG a donc réservé une surprise très encourageante, montrant que Paris reste une valeur économique sûre. En se fondant sur trois dimensions importantes –l’image, l’attractivité et l’attractivité à trois ans–, synthétisées dans un classement global, cette étude révèle la perception des investisseurs internationaux sur l’attractivité des principales métropoles mondiales.



Le Grand Paris dans le peloton de tête



Les résultats de cette cinquième vague, établie à partir d’un panel de 511 dirigeants d’entreprises internationales, montrent nettement que le Grand Paris se replace sur le devant de la scène économique internationale, à la troisième place des métropoles économiques les plus attractives, derrière New York et Londres. La Région et sa capitale progressent ainsi de deux places par rapport au précédent classement.

Tout d’abord, Paris est la troisième capitale ayant la meilleure image auprès des chefs d’entreprises. Elle reste ainsi dans le trio de tête, avec 30 %% de citations spontanées, derrière New York à 49 %% et Londres à 41 %%. Elle accroche même la deuxième place auprès des investisseurs du Golfe, juste derrière Dubaï. La capitale et sa Région deviennent, par ailleurs, la troisième ville avec la plus forte « attractivité actuelle », elle effectue ainsi un bond en avant de six places par rapport à l’étude de 2013, devançant cette année des villes comme Singapour ou Shangaï. Cette progression de l’attractivité parisienne devrait se poursuivre au moins pendant les trois prochaines années.

Les dirigeants interrogés placent Paris à la quatrième place des villes qui ont le plus « fort potentiel » de développement. Une situation en partie liée à la construction du Grand Paris : 83 %% des investisseurs le considèrent comme un accélérateur de l’attractivité économique.



Les critères de choix des investisseurs



Au-delà, l’une des valeurs ajoutées du « Global Cities Investment Monitor 2014 » est de hiérarchiser les critères de choix des investisseurs et de positionner les métropoles sur ces critères. Les trois principaux critères restent la stabilité juridique et fiscale, la qualité des infrastructures et la proximité de talents. Cependant, d’autres critères comme le coût de l’immobilier et du travail, la qualité de la recherche et de l’innovation et la qualité de vie prennent une importance grandissante cette année. Sur l’ensemble des critères, Paris–Ile-de-France est donc de retour sur le devant de la compétition, passant de la cinquième à la troisième position, derrière New York et Londres. De leur côté, Shanghai et Beijing rétrogradent. Paris progresse sur les infrastructures, la qualité des ressources humaines, la qualité de vie, ainsi que l’accessibilité et la taille des marchés. En revanche, elle ne progresse pas sur le principal critère : la stabilité juridique et fiscale.



Des indicateurs fiables



Il est à noter que les tendances indiquées par cette enquête les années précédentes se sont avéré des indicateurs avancés fiables pour les investissements effectivement réalisés dans la Région Capitale. Cette enquête complète en effet la partie « réalité » qui fait le point chaque année sur le nombre réel d’investissements réalisés dans les premières 25 métropoles du monde. En 2013, Paris Ile-de-France a inversé une tendance continue à la baisse ces dernières années et a accueilli 10 %% de plus d’investissements internationaux.

Pour Pierre Simon, président de Paris-Ile de France Capitale Economique « ces résultats démontrent un impact positif du projet du Grand Paris sur l’image de notre Région Capitale auprès des investisseurs internationaux, mais beaucoup reste à faire notamment pour traduire le projet en opportunités concrètes » Pour Jay Nirsimloo, président de KPMG France, « au-delà des chiffres, il y a les actions terrain pour attirer les investisseurs étrangers. Paris doit continuer à aller chercher les investissements, en mettant en avant ses atouts principaux : la qualité de ses infrastructures et de ses ressources humaines. C’est ce travail, allié à une stabilité juridique et fiscale accrue, qui permettra de favoriser durablement l’accroissement des investissements étrangers à Paris, et plus largement en France. »