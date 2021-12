Investissements d'avenir en faveur du véhicule du futur

Cet AMI cofinancera des projets de recherche et développement contribuant à accélérer la mise au point et le déploiement de technologies améliorant les performances des véhicules automobiles. Avec l’aide de la Plateforme de la filière automobile, ce projet aura pour objectif d’ici 2020, de permettre la mise sur le marché de voitures particulières consommant moins de 2 litres de carburant aux 100 km, d’un prix abordable, développées et assemblées sur le territoire national. Les projets soutenus contribueront à renforcer les collaborations industrielles durables entre grandes, moyennes et petites entreprises de la filière automobile, ainsi qu’avec les centres techniques et les universités. La viabilité des projets devra également reposer sur des retombées économiques et technologiques directes, sous forme de nouveaux produits ou services, qui bénéficieront à la compétitivité et à l’emploi du secteur automobile en France.

Le Premier ministre tient à rappeler que ce projet s’inscrit dans la continuité du Plan automobile annoncé par le Gouvernement le 25 juillet 2012, des travaux du Comité stratégique de la filière automobile et des actions déjà engagées par le Programme d’investissements d’avenir, qui ont soutenu une quarantaine de projets dans le secteur automobile, en faveur de l’allègement du véhicule ou de l’hybridation notamment. L’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie est en charge de la mise en œuvre de cet AMI, en tant qu’opérateur du programme des investissements d’avenir.