Le gouvernement lance cybermalveillance.gouv.fr

Entre « Phishing » (hameçonnage), « malware » (logiciel malveillant) et autre « ransomware » (rançongiciel), les internautes sont autant de victimes potentielles.

Pour lutter contre les cyberattaques, le gouvernement vient de lancer le dispositif cybermalveillance.gouv.fr, une plateforme assumant un rôle de sensibilisation, de prévention et de soutien en matière de sécurité du numérique auprès de la population française.

Ce dispositif national d'assistance aux victimes est animé par le groupement d'intérêt public Action contre la cybermalveillance (ACYMA) et porté par une démarche interministérielle.

Il établit un diagnostic précis de l'attaque subie ; met en relation avec les spécialistes et organismes compétents à proximité et propose des outils et de publications dispensant de nombreux conseils pratiques (petits tutoriels sur les ransomware, les mots de passe et l'envoi de virus sur messagerie professionnelle).