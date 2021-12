Le geste du Président pour Michel Catalano

Par ce geste, le Président de la République souhaite soutenir le redémarrage de l'activité de l'imprimerie de Michel Catalano sinistrement connue pour avoir été le lieu de retraite des frères Kouachi en janvier 2015.

En septembre dernier, François Hollande avait participé à la cérémonie d'inauguration de la nouvelle imprimerie de Dammartin-en-Goële, et remit les insignes de Chevalier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur à Michel Catalano et Lilian Lepère, tous deux pris en otage par les terroristes, pendant le jour le plus long, surtout pour Lilian caché sous l'évier 8h30 durant.