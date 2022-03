Le FS2i investit 172,7 millions d’euros pour les départements

Financer des projets structurants pour améliorer le cadre de vie des Franciliens : tel est l’objectif commun poursuivi par les sept Départements franciliens à travers le Fonds de solidarité interdépartemental et d’investissement (Fs2i). Créé en 2019 et alimenté annuellement et proportionnellement par tous ses membres (le plus gros contributeur est le département des Hauts-de-Seine avec un peu plus de 52 millions d’euros), ce fonds a vocation à participer à l’attractivité de l’Île-de-France et à la réduction des inégalités territoriales. L’environnement, l’éducation/enseignement supérieur, les innovations et l’attractivité, les solidarités, les Jeux de Paris 2024 et les mobilités/infrastructures routières/transports sont les thèmes retenus. En 2022, ce soutien financier s’élève à 172,7 millions d’euros. Si le département de la Seine-et-Marne apporte sa contribution (un peu plus de 18 millions euros), il bénéficie aussi de la solidarité de ses voisins.

- Alimentation, Le Département entend créer une plateforme d’approvisionnement en produits bio destinée aux cantines des

collèges et lycées. Le coût de cette structure, élaborée sous la forme d’une société publique locale (SPL) est de sept millions d’euros. Elle est conçue pour préparer 15,2 millions de repas annuels (20 millions à terme). Le FS2i va participer à hauteur de 11 000 euros.

- Sport, A l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques d’été de 2024, la Seine-et-Marne va accueillir les compétitions d’aviron et de canoë-kayak sur le stade nautique de Vaires-sur-Marne. Labellisé “Terre de Jeux 2024”, le Département souhaite faire de ce rendez-vous sportif planétaire une opportunité pour l’ensemble du territoire. Dans le cadre de son dispositif “Paris 2024 – Team 77”, il soutient ainsi 14 sites labellisés “Centres de préparation aux Jeux” et investit plus de six millions d’euros pour l’aménagement des différents sites. La contribution du FS2i est de 853 000 euros.

- Mobilités, En juin 2020, le Département a adopté le “PlanVélo77”, un programme proposant un panel d’actions pour soutenir le développement de la pratique du vélo sur les 10 prochaines années pour un coût de 9,3 millions d’euros. Ce plan prévoit la création d’un réseau d’itinéraires de cyclotourisme et cible les aménagements sur les routes départementales susceptibles de faciliter les déplacements. Il souhaite aussi privilégier les échanges entre les acteurs du vélo et valoriser les actions innovantes. La participation du FS2i est de 1,3 million d’euros.