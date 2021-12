Le frelon asiatique, ennemi des abeilles

Guêpes, moustiques tigres et frelons asiatiques : outre l'omniprésent Covid-19, ces insectes ont également « colonisé » la France et gâché parfois notre été. Suite à un hiver très doux (les nids n'ont pas été détruits et se sont multipliés), ces petites bêtes invasives ont ainsi pullulé dans nos contrées.

C'est le cas notamment du frelon asiatique, dont la première apparition dans l'Hexagone remonte à 2014. Depuis, cet insecte particulièrement virulent n'a cessé de renforcer sa présence : 500 specimen ont été anéantis en 2015, puis près de 1 000 en 2018. Ce chiffre sera dépassé cette année. Désormais, éradiquer le frelon asiatique apparaît illusoire. Il va surtout s'agir de maîtriser son évolution et apprendre à vivre avec. L'un des objectifs des spécialistes luttant contre cet insecte sera également de protéger les abeilles. Ils ont ainsi décidé d'adapter le matériel des ruchers, afin de limiter le stress des colonies d'abeilles, véritables proies du frelon asiatique (classé danger sanitaire de 2e catégorie pour les abeilles). Il en va, en effet, de la survie des productrices de miel.

Au sein de la communauté d'agglomération Marne et Gondoire, on prend cette affaire très au sérieux. Afin d'éviter que les particuliers se chargent eux-mêmes de l'élimination des frelons asiatiques, un service de désinsectisation à destination du public a même été ouvert en partenariat avec le Groupement de défense sanitaire des abeilles (GDSA).

environnement@marneetgondoire.fr. Téléphone : 01 60 35 43 55.