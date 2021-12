Le Fonds FISAC à Melun

Le FISAC est un dispositif principalement destiné à financer via des subventions, les opérations de création, maintien, modernisation, adaptation ou transmission des entreprises du commerce, de l’artisanat et des services, afin de préserver ou développer un tissu d’entreprises de proximité. Sur la base d’un co-financement avec la commune qui demande son intervention, il participe, sur un périmètre délimité et pour des actions précises, à la dynamisation d’espaces commerciaux.

Le dossier de candidature pour le centre-ville et ses commerces déposé par Melun, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne et l’association des commerçants Unicom, a reçu une réponse positive et les financements vont pouvoir être versés aux commerçants retenus par le comité d’attribution regroupant les trois partenaires.

Ainsi, sur trois ans, ce seront trois tranches de financement de 45 600 euros versées par l’Etat qui seront complétées pour un montant équivalent par la Ville. Deux grands axes d’action ont été retenus : la rénovation des vitrines et la dynamisation des commerces melunais. Un commerçant peut obtenir jusqu’à 4 000 euros de subvention FISAC/Ville. Pour cela, il lui suffit de remplir un dossier de demande de subvention sur le site internet de la comune.

Cette initiative s’inscrit dans une politique plus large de la Ville visant à soutenir le commerce melunais. Ce sont ainsi 38 000 euros que la commune consacre chaque année au stationnement via la gratuité tous les premiers samedis du mois, et 15 000 euros pour le chèque stationnement offert par les commerçants, financé à 50%% par la Ville.