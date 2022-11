Le Fonds de solidarité logement allège les factures d’énergie

Instauré par le Département de Seine-et-Marne en décembre 2020, en pleine crise sanitaire, le “FSL énergie, eau, téléphone“ est venu compléter le dispositif déjà existant et appelé Fonds de solidaritélogement (FSL). À ce titre, des subventions peuvent être accordées aux ménages les plus modestes éprouvant des difficultés pour payer leurs différentes factures d’énergie (électricité, gaz, fioul ou pétrole), de téléphone ou encore d’eau. Ces aides financières interviennent pour le paiement des factures en cours (électricité uniquement) ou pour des impayés (électricité, eau, téléphone). Elles sont directement versées au fournisseur d’énergie.

Pour bénéficier de ces aides, le ménage doit résider en Seine-et Marne, disposer de revenus modestes et être abonné individuellement à un fournisseur. Elles s’adressent au propriétaire occupant, au locataire ou au sous-locataire.

Jusqu’à 900 euros d’aides

La facture à acquitter doit dater de moins d’un an et le distributeur ne doit pas avoir constaté de fraude. La subvention peut aller jusqu’à 900 euros maximum pour les factures d’énergie, 700 euros pour l’eau et 100 euros pour le téléphone.

Différents organismes et interlocuteurs sont chargés de prendre en compte les demandes. Il est ainsi possible de contacter les Maisons départementales des solidarités (MDS), le Centre communal d’actionsociale (CCAS) de votre ville, le service social de votre bailleur (Habitat 77 est l’organisme associé du Département) ou les associations d’insertion par le logement (Arile, ACSC, Empreintes, Equalis, Le Rocheton, Le Sentier, SOS Femmes…). Ces aides vont de pair avec les petits gestes du quotidien à mettre en place pour limiter sa consommation énergétique et donc réduire ses factures.

Le FSL est financé par le Département de Seine-et-Marne, la Caisse d’allocations familiales (Caf), les communes, les bailleurs sociaux, les fournisseurs d’électricité et de gaz (EDF, ENGIE), la régie de Mitry-Mory, l’opérateur de télécommunications Orange et certains distributeurs d’eau (Veolia, la Lyonnaise des eaux et la SAUR).