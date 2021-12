Le Fonds de solidarité inter-départemental et d'investissement confirme ses financements

L'union fait la force. Réuni le 26 janvier dernier, le conseil d'administration du Fonds de solidarité interdépartemental et d'investissement (FS2i) a décidé de consolider son travail d'équipe et ses investissements. La crise sanitaire l'incite, en effet, à faire davantage preuve d'un esprit solidaire, afin d'améliorer le cadre et les conditions de vie des habitants d'Île-de-France.

Cette année, ce sont, au total 28 nouveaux projets qui seront ainsi financés à hauteur de 141 millions d'euros. Ils vont concourir à la solidarité en faveur des territoires franciliens les plus pauvres, à l'égalité d'accès au service public et au développement de la région tout entière.

Environnement, transports, éducation, politique de la ville : le FS2i va continuer d'accompagner les collectivités dans la concrétisation de projets structurants. Il entend également participer durablement à l'investissement public pour soutenir l'emploi local.

En Seine-et-Marne, trois projets ont été sélectionnés et se verront soutenir sur le plan financier. Il s'agit, tout d'abord de la construction d'un collège à Coubert. Le Fonds de solidarité interdépartemental et d'investissement va s'associer à cette réalisation avec une participation de l'ordre de 2, 2 millions d'euros. Ensuite, le projet d'implantation à Fontainebleau d'une antenne de l'Université Paris-Est-Créteil (Upec), dédiée à l'enseignement médical et paramédical, va se voir gratifier d'une enveloppe de 300 000 euros. Enfin, 4 millions d'euros vont être débloqués pour la création d'un barreau neuf qui permettra le désengorgement du centre-ville de Guignes.