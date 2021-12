Le festival “Terre Avenir“ à Veneux-les Sablons

Cette année, le thème choisi par le SMICTOM (Syndicat mixte intercommunal de la collecte et du traitement des ordures ménagères) de la région de Fontainebleau est la gestion et la préservation de l'eau. Le samedi 4 septembre, à partir de 14 heures, divers ateliers (récup'fabrication, permaculture, jardinage et compostage) et une visite d'un captage d'eau souterraine à Villemer seront organisés, ainsi qu'une conférence consacrée à la gestion de la ressource en eau proposée par le SIDEAU (Syndicat intercommunal de l'eau) de la Communauté de communes Moret Seine et Loing. Le lendemain, dimanche 5 septembre, dès 11 heures, une autre visite est programmée à la station d'épuration de Veneux-les Sablons, ainsi que de nouveaux ateliers. Enfin, à partir de 14 h 30, le film “The story of plastic“ sera projeté à la Maison des associations (rue du Port). Il sera suivi d'une conférence-débat animée par Philippe Boutrel, consultant dans le domaine de l'eau.

Festival “Terre Avenir“, à Veneux-les Sablons : salle polyvalente B. Ridoux, stade scolaire, Maison des associations (chemin du port et rue Claude Bernard). Renseignements et inscriptions : www.smictom-fontainebleau.fr. Tél. : 0 800 133 895. Entrée gratuite.