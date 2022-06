Le festival Série Séries à Fontainebleau

C’est un grand rendez-vous pour les sériephiles et une opportunité exceptionnelle de découvrir en avant-première des séries venues des quatre coins de l’Europe.C’est également l’occasion de rencontrer leséquipes de réalisation et les professionnels du secteur. Ce festival fait étape à Fontainebleau durant trois jours avant de partir en tournée dans toute l’Île-de-France jusqu’à la fin du mois de juillet dans le cadre de l’opération l’Eté en séries. L’objectif de cette manifestation culturelle est de jouer un rôle d'incubateur pour les séries et les talents de demain.

“La fiction peut-elle rendre le monde meilleur ?“ est le thème choisi cette année. Une réflexion sur la création en temps de guerre en présence notamment d’une productrice ukrainienne. Des études de cas de séries et des master classes sont également au programme.

www.serieseries.fr