Le festival Rosa Bonheur à Thomery

Depuis le 2 juillet, le parc du château de By (qui a appartenu à Rosa Bonheur, la célèbre peintre animalière) accueille des concerts à Thomery. Très éclectique, la programmation musicale va du classique au jazz en passant par du folk. Théâtre, lectures et même gastronomie son également au programme. Deux expositions se déroulent parallèlement à ce festival : « Rosa Bonheur Réminiscences » de la photographe Irène Jonas et « Anna Klumpke » de la peintre du même nom, héritière de Rosa Bonheur.

Le programme :

30 juillet (19 heures) : Lou Tavano (jazz) ;

1er août (18 h 30) : Clairières dans le ciel (classique) ;

6 août (22 heures) : Ad Astra (lecture) ;

8 août (18 h 30) : Sélène Saint-Aimé (jazz) ;

13 août (19 heures) : Bilitis (classique) ;

15 août (18 h 30) : Londres 1930, un lieu à soi (classique) ;

20 août (19 heures) : La belle au bois dormant (lyrique) ;

22 août (18 h 30) : Juliette (tango) ;

27 août (18 h 30) : Clara Ysé (pop lyrique) ;

5 septembre (18 h 30) : Birds on a wire (folk).

Tarifs : 30 et 20 euros (tarifs réduits : 10 et 5 euros). Pass week-end : 50 et 35 euros.

Château de By :12, rue Rosa Bonheur, Thomery. Tél. : 09 87 12 35 04. www.chateau-rosa-bonheur.fr.