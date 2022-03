Le festival Phémina à Fontainebleau

Dans le prolongement de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars, le festival Phémina va mettre à l’honneur, durant neuf jours, des artistes photographes féminines. Cette exposition, qui va se dérouler conjointement au théâtre et à la médiathèque de Fontainebleau, va, en effet, être l’occasion de découvrir des artistes de talent et des photos illustrant la femme dans toute sa diversité. Cette année, les invités d’honneur du festival sont Bettina Dupont et Isshogai, artistes originaires respectivement d’Auvergne et de Paris.

