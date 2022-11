Le festival “Mormant de Rire” revient

Le vendredi 18 novembre, à partir de 20 heures, les spectateurs pourront découvrir le spectacle de l’artiste StF intitulé “Human Show“. StF, qui manie tout type d’humour et abuse consciemment des jeux de mots, racontera ce qui l’a amené sur scène. Un spectacle d’1h30 composé de rire et de réflexion. Toujours le 18 novembre, à 21 h 30, Jovany proposera “Le dernier saltimbanque“. Comique, chanteur, moqueur, musicien, danseur et performeur : Jovany est tout cela à la fois, artiste attachant, sensible et déséquilibré. Dans son spectacle, celui est considéré comme le “Jim Carrey français“ nous raconte son histoire, son parcours et ses mémoires figés entre souvenir et fabulation.

Le lendemain, samedi 19 novembre, la soirée démarrera à 20 heures avec un concours de jeunes talents. Venez découvrir cinq jeunes humoristes du moment et votez pour votre artiste préféré. A 21 h 30, place à la comédie “Vous les femmes !“ mise en scène par Robert Punzano.

Disputes, quiproquos et révélations

Alex et Marie vont se marier dans quelques semaines. Marie est sortie participer à son enterrement de vie de jeune fille avec ses copines, tandis qu’Alex a préféré rester seul chez lui et se détendre. Mais deux amis perdus de vue ne vont pas tarder à refaire successivement surface pour une soirée des plus folles. Ces retrouvailles improvisées vont tourner essentiellement autour de leur sujet favori : les femmes ! Ces trois losers aux cœurs tendres vont tenter d’en percer le mystère.

Disputes, quiproquos et révélations seront au menu de cette soirée qui va virer au cauchemar pour le futur marié. “Vous les femmes !“ est un savoureux mélange de théâtre, de café-théâtre et d’improvisations. Une comédie sur les femmes, les hommes et sur tous nos petits travers qui vous feront pleurer de rire.

Espace Rosalie Dubois : place du 19 mars, Mormant. Tarifs : 10 euros (une soirée) et 15 euros (deux soirées). Réservation obligatoire : 01 64 42 59 83.