Le Festival Montereau Confluences fête ses 20 ans

Grâce à une programmation soignée, le festival a su trouver sa place. Au fil de ses vingt années d'existence, de grands noms de la musique ont défilé sur la scène du Montereau Confluences : James Brown, ZZ Top, les Temptations, Lou Reed, Chic ou encore Toto… Mais aussi les grandes figures de la variété française : Claude Nougaro, Julien Clerc, Eddy Mitchell…

Outre l'anniversaire, 2017 marque aussi le retour du festival privé de scène l'an passé pour cause d'inondations. Les 9 et 10 juin prochains, au parc des Noues, les amateurs de bonne musique seront plus que jamais au rendez-vous de cette édition « collector ». Avec ses 39 concerts, la manifestation promet de battre tous les records. Au programme, le grand retour de Renaud, le dynamique M Pokora et ses reprises de Claude François, la pop-soul d' Imany, le punk de Trust, le jazz de Dee Dee Bridgewater, pour ne citer qu'eux. Et pour coller à la programmation musicale, la variété sera aussi dans les assiettes avec un voyage culinaire sans frontières.