Le festival “L’Enfant et le 7e art” en tournée

La crise sanitaire a contrarié le lancement de ce festival. Les séances de janvier ont, en effet, dû être reportées ou purement annulées. Cette manifestation, organisée par l’association “L’Enfant et le 7e art” de Fontainebleau, a cependant été maintenue et près d’une vingtaine de films et de documentaires sont ainsi au programme.

La particularité de ce festival est d’aller à la rencontre d’un public juvénile (3-10 ans) en parcourant la Seine-et-Marne. Ses organisateurs sillonnent ainsi les routes du département avec plusieurs objectifs. Ils souhaitent permettre aux plus jeunes de se questionner sur les images qui les entourent et de développer leur esprit critique. Toujours accessibles, profonds et divertissants, les films sélectionnés l’ont été avec soin. Ils proviennent du monde entier et traversent les époques.

La programmation s’articule autour de quatre catégories : le coin des petits (six films), l’animation (cinq films), la fiction (cinq films) et le documentaire (trois films). S’ajoute aussi un focus consacré cette année aux maîtres John Halas et Joy Batchelor, fondateurs du studio d’animation britannique Halas et Batchelor.

Présentes dans cinq communes du département, des classes jury votent pour leur film préféré et présentent une critique argumentée. À noter qu’une réservation est obligatoire pour les groupes scolaires. En revanche, les séances programmées le mercredi sont accessibles à tous.

Les films :

Pingu,

Les Ours gloutons,

Jardins enchantés,

Zébulon le dragon,

Grandir, c’est chouette ! (catégorie Coin des petits),

Maman pleut des cordes,

Ma mère est un gorille et alors ?

Fritzi,

Le Peuple loup,

Même les souris vont au paradis (animation),

L’Homme de Rio,

Les Racines du monde,

Les folles aventures de M. Bricolo,

Le Ballon d’or,

Bulado (fiction),

Gogo,

Lynx,

2040 (documentaire).



Les séances :

Bailly-Romainvilliers (La Ferme Corsange : 14, 15, 16 et 17 mars),

Bray-sur-Seine (Le Renaissance : 9 et 10 mai),

Coulommiers (ex-Banque de France : 21, 22, 23, 24 et 25 mars),

La Ferté-sous-Jouarre (théâtre municipal : 7, 8, 9 et 10 mars ; 11 avril),

Fontainebleau (L’Ermitage : 4, 5, 6, 7 et 8 avril ; Le CinéParadis : 11, 12, 13, 14 et 15 avril),

Lésigny (L’Entre-Deux-Parcs : séances à la demande avant les vacances de printemps),

Melun (Les Variétés : 14, 15, 16, 17 et 18 mars),

Mons-en-Montois (Le 11x20+14 : séances à la demande à partir de mai),

Nemours (Le Méliès : 16, 18, 18, 20, 23, 24 et 25 mai),

Ozoir-la-Ferrière (Le Pierre Brasseur : 30 et 31 mai ; 2, 3, 7 et 9 juin),

Provins (Le Rexy : 11, 12, 14 et 15 avril),

Roissy-en-Brie (La Grange : 30 et 31 mai ; 2, 3, 7, 9 et 10 juin),

Saint-Fargeau-Ponthierry (Les 26 couleurs : 17, 19 et 20 mai),

Vaires-sur-Marne (Les Variétés : 28, 29 et 31 mars ; 1er et 4 avril).

www.enfant7art.org.

Tél. : 01 64 69 17 91.

Tarif unique : 4 euros.