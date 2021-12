Le festival du patrimoine est de retour

Depuis 2018, avec le festival du patrimoine ‘'Emmenez-moi…'', le Département de Seine-et-Marne invite à emprunter des chemins insolites. Ce rendez-vous estival gratuit (pour la plupart des activités) est organisé en collaboration avec de nombreuses collectivités territoriales et associations locales.

L'ambition de cet événement est de permettre au public de découvrir ou de redécouvrir des sites prestigieux du territoire, qu'ils soient culturels ou naturels. On peut citer notamment les églises remarquables de Saint-Loup de Naud et de Larchant, les ruines romantiques de Montceaux-lès-Meaux, les châteaux médiévaux de Brie-Comte-Robert et de Blandy-les-Tours, l'espace naturel sensible du Val du Haut Morin ou bien encore le patrimoine industriel de Longueville et de Nemours. Chacun est invité à explorer ces lieux de façon festive, ludique, pédagogique ou sportive.

Du 25 juin au 11 juillet, des animations artistiques et culturelles auront donc lieu dans plusieurs sites patrimoniaux, témoins de la richesse culturelle du département, de sa diversité et de son histoire. Nouveauté cette année : il sera possible de découvrir le patrimoine en s'amusant à travers des aventures immersives, des escape games, des enquêtes et des défis. Pour les amateurs d'aventures, des énigmes à résoudre en équipe les attendent au musée de la Préhistoire et au château musée de Nemours, tandis qu'à Coulommiers, les participants devront infiltrer l'ordre du Temple pour découvrir un trésor. À Longueville, l'enquête se déroulera en 1941, au cœur de la rotonde ferroviaire. Enfin, à Moret-Loing-et-Orvanne, les joueurs devront déjouer les pièges des venelles de Veneux-les-Sablons.

Renseignements :

www.seine-et-marne.fr.

Tél. : 01 64 14 77 77.