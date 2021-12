Le festival Les Affolantes et Melun fête son Brie annulés

Prévus pour le dernier week-end de septembre et pour le premier octobre, la 4e édition des Affolantes et la 25e édition de Melun fête son brie ne seront finalement pas organisées. Les raisons invoquées par la préfecture, qui a refusé de leur octroyer une dérogation ? Le « brassage de population avec des visiteurs provenant d'au-delà du département de Seine-et-Marne », la « difficulté à mettre en place des circuits de circulation ne permettant pas de retour en arrière », et la « non garantie d'un espace suffisant entre les visiteurs ».

" Depuis plusieurs semaines, en collaboration avec les acteurs associatifs et grâce à l'implication des services de la Ville, un dispositif sanitaire exigeant avait été élaboré afin de prévenir les risques de propagation du virus lors de ces deux manifestations phares de la vie melunaise, dans le plus grand respect des préconisations gouvernementales ", explique la commune, qui comptait sur l'organisation en extérieur, le gel et les masques. Ces arguments n'ont pas convaincu les services de l'Etat, conduisant la ville-préfecture à reporter ces événements en 2021.