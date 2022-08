Le Festival de la Terre le 4 septembre

Les agriculteurs du département ont rendez-vous au Festival de la Terre le dimanche 4 septembre (10h-19h) dans le village de Maisoncelles-en-Gâtinais, à dix minutes en voiture de Nemours. Ils seront présents pour parler de leur métier et partager un moment de convivialité. Les visiteurs auront accès à plusieurs stands, dont un consacré au marché du terroir avec plus de 30 producteurs exposants. Des animations et des activités (“moiss batt cross“, baptêmes de tracteurs, de quads et en hélicoptère, labyrinthe de maïs, structures gonflables et balades en calèche) sont également prévues. L’entrée est fixée à 6 euros (gratuit pour les moins de 10 ans).

Facebook @festivaldelaterre77