Le festival “A Meaux rire de rire” revient

Annulé l’an dernier en raison de la crise sanitaire, le festival “A Meaux rire de rire” est de retour cette année. L’affiche est prometteuse avec Baptiste Lecaplain, Bun Hay Mean, Anne Roumanoff, les Fills Monkey, Bérengère Krief, Christelle Chollet et Panayotis Pascot. Ces artistes vont se succéder durant 12 jours (25 janvier-5 février) sur les différentes scènes de Meaux (théâtre Luxembourg, le Colisée et la Caravelle). Avec eux, c’est la garantie d’assister à des spectacles drôles, décalés et politiquement incorrects.

Anne Roumanoff ouvrira le bal le mardi 25 janvier avec son spectacle “Tout va bien !”. Elle sera suivie par Baptiste Lecaplain, qui se produira le jeudi 27 janvier dans “Voir les gens”. Le dimanche 30 janvier, ce sera au tour de Panyotis Pascot de raconter son enfance dans “Presque“. Quant au décapant Bun Hay Mean, il donne rendez-vous au public le mardi 1er février, avec son spectacle intitulé “Le monde appartient à ceux qui le fabriquent”. Le lendemain, mercredi 2 février, Christelle Chollet présentera “Reconditionnée”, un show dans lequel elle interprète différents personnages. Le jeudi 3 février, place à Bérengère Krief qui fera voyager les spectateurs jusqu’en Australie, avec son spectacle joliment intitulé “Amour”. Enfin, en clôture de ce festival, le samedi 5 février, ce sont les Fills Monkey, artistes à l’univers musical si particulier, qui monteront sur scène avec leur spectacle “We will drum you”.

En parallèle au festival “A Meaux rire de rire”, une soirée baptisée “Plateau d’humoristes” aura lieu le vendredi 28 janvier avec notamment Paul Séré, le magicien Kader Bueno et la troupe artistique

Festival “A Meaux rire de rire“, du 25 janvier au 5 février.

Réservations : 01 83 69 04 44 et theatre-meaux.fr.

Tarifs : de 8 à 35 euros.