Le Festi’Val BrI’Art fête ses 10 ans

Le Festi’Val Bri’Art va s’offrir un dixième anniversaire exceptionnel. Sous les chapiteaux plantés sur le site de la clinique FSEF, à Neufmoutiers-en-Brie, c’est, en effet, un florilège de spectacles professionnels, venus de France et d’ailleurs, qui attend les visiteurs. Un choix très varié, tourné vers la découverte, la qualité et le plaisir.

C’est un véritable pôle culturel itinérant et foisonnant qui se tiendra durant cinq semaines (16 mars-18 avril). Une offre artistique axée sur l’exigence, l’originalité, la découverte et l’accessibilité à tous les publics, mais aussi un temps de partage entre amateurs et professionnels et également entre les générations. Des performances drôles et vibrantes, du cirque international, du théâtre actuel et percutant, ainsi que de la musique où comique et frénésie s’entrechoquent seront à l’affiche.

À noter que la programmation tout public commencera le samedi 19 mars avec le spectacle de danse hip-hop et de musique “Steps on Strings”. Les tout petits (1-4 ans) auront également droit à leur spectacle intitulé “Pompoms !” et prévu les 16, 17 et 19 mars. Quant à la programmation scolaire, elle débutera le lundi 21 mars. Plus de 6 000 scolaires, de l’école maternelle au lycée, sont attendus pour assister aux quatre spectacles programmés. Au total, ce sont 25 représentations tout public,

20 représentations scolaires et cinq ateliers qui seront proposés gratuitement aux visiteurs.

Festi’Val BrI’Art : du 16 mars au 18 avril, site de la clinique FSEF (19 rue du docteur Lardanchet, Neufmoutiers-en-Brie).

Réservations : www.valbriard.eu

Tél. : 01 64 51 33 24.

Entrée libre.