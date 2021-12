Le Ferté Jazz Festival est de retour

Après une annulation provoquée par la crise sanitaire en 2020, cette nouvelle édition promet son lot de concerts exceptionnels dans le cadre bucolique et champêtre de l'espace des Deux Rivières, sur les bords de Marne, propice à l'écoute et la détente.

Créé en 2012 par l'association Jazz en Pays fertois, avec le soutien de son partenaire principal, la Spedidam, le Ferté Jazz Festival se veut un lieu de rencontres et de découvertes. Cet événement musical cherche également à concrétiser et à provoquer des envies de partage et de création. Une part importante est aussi donnée aux nouveaux talents. C'est sur ce credo artistique et sur la profondeur de grands musiciens, emblématiques ou en devenir, qui ont fait l'honneur de leur présence, que s'est construite la programmation.

Cette année, celle-ci sera éclectique avec plus de 15 concerts sur deux scènes, dont une en accès libre. Le vendredi 25 juin sera “jazz et voix'' avec André Manoukian et Robin McKelle, ainsi que Thierry Maillard et son Big Band qui revisiteront l'œuvre de Zappa. Le samedi 26 juin fera la part belle au jazz créole avec Kassav', célèbre groupe inventeur du zouk, mais aussi Sélène Saint-Aimé, Maë Defays et Sonny Troupé. Enfin, le dimanche 27 juin, on naviguera entre jazz et chanson avec Ayo, Kyle Eastwood, mais aussi Roberta Roman Trio ou encore Clémentine Decouture.

Sachez que la jauge journalière ne dépassant pas 1 000 spectateurs, un pass sanitaire ne sera pas exigé. Tous les concerts seront toutefois en configuration assise pour permettre la distanciation physique et le port du masque sera obligatoire sur l'ensemble du site.

Ferté Jazz Festival, les 25, 26 et 27 juin, espace des Deux Rivières,

La Ferté-sous-Jouarre.

Tarifs : 25 euros (25 juin), 33 euros (26 juin), 28 euros (27 juin) et 70 euros (pass 3 jours).

Renseignements : www.fertejazz.com