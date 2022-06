Le Ferté Jazz festival du 24 au 26 juin

Cette année, le festival assume une programmation qui se démarque du jazz traditionnel pour se tourner vers le blues, la soul, la funk et les musiques afro américaines. Créé en 2012 par l’association Jazz en Pays Fertois, le Ferté Jazz festival se tiendra du 24 au 26 juin à la Ferté-sous-Jouarre dans un cadre champêtre propice à l’écoute et à la détente. Cette nouvelle édition promet un lot de concerts exceptionnels. 19 concerts (9 payants et 10 gratuits) sont programmés. Le village du festival va ainsi accueillir une scène Île-de-France où les concerts seront accessibles gratuitement. Le deuxième espace, avec la scène du Chapiteau, sera, lui, payant.

Le 24 juin, une soirée particulièrement groove accueillera le groupe Deluxe et ses 6 musiciens ornés de costumes déjantés, colorés et brillants. Le 25 juin, une nuit aux sonorités plus blues propulsera sur scène l’artiste Popa Chubby qui fêtera ses 30 ans de carrière. Same Player Shoot Again, avec Jean-Jacques Milteau, célèbre harmoniste de blues, se produira également ce même soir tout comme Matthis Pascaud & Hugh Coltman. Enfin, le 26 juin sera orienté plus funk. La grande scène accueillera Kimberose qui dévoilera son nouvel album “Out“. Les Lehmanns Brothers se produiront sur la scène Île-de-France en accès libre.

www.fertejazz.com