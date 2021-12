Le Fafiec promeut le recours à l'alternance

Dans ces secteurs, les entreprises peinent actuellement à recruter, souffrant d'une pénurie de candidatures, tout spécialement dans le numérique. Face à ce phénomène, le Fafiec s'investit depuis quatre ans dans la promotion des métiers de sa branche et celle de l'alternance à travers sa marque “Concepteurs d'Avenirs” qui fait le lien entre les jeunes, les écoles et les entreprises, renforçant cette année son action grâce à un plan de promotion ambitieux.

Entériné par la commission paritaire apprentissage, le conseil d'administration et les ministères de l'Éducation nationale, de la Jeunesse, et de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ce plan, prévoit plus de 80 actions – 33 % de plus qu'en 2018 –,

parmi lesquelles de nombreuses rencontres jeunes-entreprises

Ces rendez-vous illustrent la volonté du Fafiec « de renforcer sa présence dans les territoires afin de valoriser les opportunités en matière d'apprentissage offertes par la loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 ». Pour le Fafiec, « l'alternance est une voie d'excellence, notamment pour les personnes en situation de handicap ». L'Opco va ainsi valoriser l'accessibilité des métiers de sa branche à travers une vidéo.

En parallèle, le Fafiec et les partenaires sociaux de sa branche prévoient de « reconduire des opérations fonctionnant déjà efficacement tout en lançant plusieurs nouvelles initiatives dans le but de mieux faire connaître les métiers des différents secteurs de sa branche auprès des 14-29 ans ». Entre autres actions reconduites en 2019 :

le “Day Click” (Syntec Numérique) dont l'ambition est de faire découvrir au plus grand nombre un secteur du numérique en pleine croissance ;

les “Trophées des études” (Syntec Études et Conseil) qui récompensent des étudiants pour leur mémoire ou leurs travaux de fin d'études ; le salon “FemmesTech” (Cinov) qui sensibilise les jeunes femmes aux métiers du numérique et de l'ingénierie ; ou encore le “Before Work” (Unimev), jobdating réunissant entreprises, étudiants et jeunes diplômés dans les métiers de l'événement.