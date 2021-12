« Le Droit selon Star Trek », lauréat du 5e prix Olivier Debouzy,

L’appel à participation du Club des juristes avait reçu 40 candidatures : livres, thèses, articles, revues, GitHub et Web TV, tous candidats au prix de l’agitateur d’idées juridiques de 2015. Pour cette 5e édition, le jury, présidé par Nicolas Moreau (Pdg d’Axa) était composé d’éminentes personnalités du droit, de l’université, de l’entreprise et des institutions : Emmanuelle Barbara (avocat, August & Debouzy), Martial Houlle (directeur des affaires juridiques, institutionnelles et règlementaires, Direct Energie),Julie Klein (professeur de droit à l’Université de Rouen), Emmanuelle Mignon (avocat, August & Debouzy), Marc Mossé (directeur des affaires publiques et juridiques, Microsoft France), Matthieu Quyollet (conseiller du président de l'Assemblée nationale, chargé des affaires juridiques et institutionnelles) et Pierre Servan-Schreiber (avocat à la Cour et Lauréat du Prix Olivier Debouzy 2014).

A l’unanimité, le jury a décidé d’attribuer le 5e prix Olivier Debouzy à l’ouvrage « Le Droit selon Star Trek », de Fabrice Defferrard. La remise du prix a eu lieu dernièrement au Cercle de l’Union Interalliée, à Paris.

Fabrice Defferrard est écrivain et universitaire. Il enseigne le droit à l'université de Reims Champagne-Ardenne et à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et occupe la fonction de directeur éditorial aux Éditions Mare & Martin à Paris.