Le domaine de Monthyon ouvrira ses portes au public en septembre prochain

Le lieu avait ouvert une première fois pour les Journées européennes du patrimoine2022, et il avait eu un fort succès. Le Domaine de Monthyon, en Seine-et-Marne, avait alors accueilli 2 000 curieux dans ses murs. Fort de ces premiers retours positifs et de la forte attente du public, l’équipe chargée de la restauration et des lieux a annoncé ouvrir le Domaine de Monthyon tous les dimanches après-midi, pour deux visites guidées d'une heure chacune. « 15 personnes auront la chance de découvrir l’univers de Jean-Claude Brialy, dans un format intimiste », détaille Jérôme Tisserand, maire adjoint à la culture, au patrimoine et aux animations culturelles et festives de la ville de Meaux. « Avec l'ouverture de ce lieu magnifique, nous n'avons pas la volonté de créer un musée, mais bien que l'on puisse visiter comme si Jean-Claude Brialy était toujours présent à nos côtés, dans ce lieu rempli de milliers d'histoires et d'anecdotes », explique Marc Rousseau, conservateur du Domaine et proche de l’acteur décédé.

Durant cette heure de visite, les curieux pourront découvrir le château, avec ses nombreuses pièces, dont les chambres de Catherine Deneuve et Romy Schneider. Les jardins, l’ancienne piscine et le fameux théâtre des Petites Bouffes seront aussi accessibles. « Comme le jardin est une partie très importante de la visite, il ne sera accessible aux publics qu’aux beaux jours (1er avril au 31 octobre) ».

50 ans de réception du Tout-Paris

En 1959, l’acteur emblématique de la Nouvelle Vague veut se mettre au vert et achète le château de Monthyon, sans même l’avoir vu de ses propres yeux. Il y reçoit pendant près de 50 ans le Tout-Paris de la mode, du théâtre, du cinéma et de la politique. Les sœurs Dorléac, Romy Schneider, Barbara, Claudia Cardinale, Isabelle Adjani ou encore François Truffaut étaient les hôtes du maître de maison assez régulièrement.







© Mellie Jumelle, Salle de théâtre Les petites bouffes au domaine de Monthyon

Le 30 mai 2007, à la mort de Jean-Claude Brialy, « Monthyon » est légué à la ville de Meaux, avec le devoir d’y créer un lieu de culture vivante consacré aux artistes et à leurs productions. C’est pour cette raison que, dans un premier temps, une programmation culturelle complète a été dédiée au théâtre des Petites Bouffes, une fois par mois. Après de nombreux mois de travaux et de restauration, le Domaine de Monthyon va ainsi accueillir ses premiers visiteurs. Le domaine est labellisé Patrimoine d’intérêt régional par la région Île-de-France. À l’avenir, un lieu de résidence d’artistes et un théâtre de verdure verront le jour dans ce domaine de Seine-et-Marne.

