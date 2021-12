Le domaine de la Grange-la-Prévôté labellisé patrimoine d'intérêt régional

Cités-jardins, fermes, moulins, anciennes usines… Ces sites franciliens non protégés peuvent désormais recevoir le label “Patrimoine d'intérêt régional”. Pas moins de 30 premiers bénéficiaires ont été désignés en juillet 2018, 27 supplémentaires en novembre 2018 et sept nouveaux le mois dernier. Parmi ces sept nouveaux sites, on compte le domaine de la Grange-la-Prévôté, situé à Savigny-le-Temple.

Créé au Moyen Âge, le domaine est alors administré par un prévôt, d'où il tire son nom. Du château fort qui s'y trouvait, seuls les fossés ont traversées les siècles. L'édifice a en effet définitivement disparu avec l'acquisition du domaine, le 25 novembre 1800 (4 Frimaire An IX), par le général Bernadotte et son épouse Désirée Clary, futurs roi et reine de Suède. La propriété de 1 100 hectares, qui s'étend des rives de la Seine, à Nandy, jusqu'à la ferme de Varâtre, à Lieusaint, a poursuivi son développement au XIXe siècle grâce à la famille Clary jusqu'en 1926. Le domaine est ensuite la propriété d'industriels, puis de l'Institut Gustave Roussy, spécialisé dans le traitement du cancer. Les activités de cette annexe cessent en 1997. La ville de Savigny-le-Temple décide alors de reprendre la gestion de ce site qui abrite un parc à la française, un jardin-potager et de nombreux canaux. Il est ouvert au public en 2006 et la ville de Savigny en devient propriétaire en 2015.

L'intérêt du label

Ce label permet de protéger et de préserver (entretien et rénovation) des sites non classés et non-inscrits aux Monuments historiques du patrimoine francilien, dont les propriétaires en ont fait la demande, en fonction de la qualité de leur architecture et/ou de leur intérêt au regard de l'histoire de l'Île-de-France. Il vise également à développer l'attractivité touristique de la région et à révéler un patrimoine méconnu, en mettant en place des parcours axés sur des thématiques fondatrices de l'histoire régionale. L'obtention du label doit permettre notamment aux propriétaires d'accéder à deux dispositifs régionaux, une aide en investissement pour la restauration du patrimoine protégé et une aide en fonctionnement pour sa revalorisation (Pour le patrimoine relevant de ce label, le taux d'intervention est de 30 % maximum, plafonné à 500 000 euros par tranche de travaux).