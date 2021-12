Atelier Service d'appui RH: Le Document Unique d'évaluation des risques professionnels

Le Service d'Appui RH, en partenariat avec la Communauté de l'Orée de la Brie, vous propose cet atelier au cours duquel tous les outils vous seront transmis pour vous permettre de vous approprier les obligations réglementaires et la méthodologie pour passer à l'action et construire (et mettre à jour) votre document unique (une obligation dès l'embauche du 1er salarié).

Selon le Service d'appui RH, la réglementation concernant la prévention des risques professionnels a fortement progressé ces dernières années avec en particulier l'obligation légale de l'employeur de retranscrire dans un document unique le résultat de l'évaluation des risques professionnels (décret du 5 novembre 2001 – décret N° 2001-1016). Ce document unique doit également faire l'objet d'une mise à jour annuelle incluant les différents changements intervenant au sein de l'entreprise. Le Service d'appui RH rappelle qu'aujourd'hui de nombreuses entreprises, notamment les TPE, ne disposent pas encore de cet outil de construction d'une démarche de prévention des risques professionnels ou ne savent pas le faire vivre, ceci pour des raisons variées : manque de connaissance (jeune structure), manque de méthode, ou absence de compétence interne sur le sujet.

Accueil à partir de 9 h, à Brie-Comte-Robert, à la Communauté de Communes de l'Orée de la Brie.

1 place de la gare, Brie-Comte-Robert.