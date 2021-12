Le Do It Yourself a la côte chez les Français

Si le Do It Yourself passionnait déjà les Français, le confinement a renforcé le développement du “fait-maison”, et ce qu'il s'agisse de la cuisine, du jardinage, du bricolage ou encore de la décoration d'intérieur.

C'est ainsi que l'institut de sondage OpinionWay s'est intéressé, pour le service de création de site web Hubside, aux Français qui se sont lancés dans le “home-made”.

Les activités qui inspirent

Pendant le confinement, les Français ont eu l'occasion de prendre soin d'eux, de leur logement voire de se consacrer à leurs passions. Parmi elles, les activités culinaires arrivent en tête, à 37 %, suivi du jardinage (34 %), du bricolage (26 %) et de la décoration d'intérieur (13 %).

Des inspirations plus ou moins durables

Les Français semblent vouloir poursuivre leurs activités favorites malgré le déconfinement : parmi les 34 % qui ont jardiné pendant le confinement, 38 % souhaitent concrétiser cette inspiration, quand cela n'est pas déjà fait. De même, parmi les 26 % de Français inspirés par le bricolage, 30 % disent vouloir perpétuer cette nouvelle habitude. A contrario, la décoration semble moins séduire sur le long terme, seuls 15 % des 13 % ayant été inspiré par la décoration d'intérieur pendant le confinement, pensent aller au bout de leur projet.

Divergences générationnelles

L'enquête met en lumière la différence des centres d'intérêt selon l'âge des répondants. En effet, le jardinage et le bricolage ont majoritairement intéressé les plus de 50 ans, à respectivement 42 % et 32 % d'entre eux. A l'inverse, la décoration d'intérieur a principalement intéressé les plus jeunes, dont 20 % des 18-24 ans.

Il y a pourtant un point commun entre les différentes générations : leur source d'inspiration. Les diverses inspirations trouvent leur source sur Internet, et ce à tout-âge : 53 % des interrogés se sont inspirés des sites internet et des blogs et 35 % des réseaux sociaux.

« Pendant le confinement, les Français ont eu plus de temps pour se consacrer à leurs passions, que ce soit pour refaire la décoration de leur appartement ou jardiner. Hubside est la plateforme idéale pour les communautés voulant échanger autour de ce type d'activité. Nous avons par ailleurs observé que nos utilisateurs ont passé 50 % de temps supplémentaire sur la plateforme pour créer leur site Internet ces derniers mois », souligne Alexandre Hampe, COO d'Hubside.