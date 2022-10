Le dispositif “Mission Etincelle” à l'UTEC d'Avon

Cette semaine, l'UTEC d’Avon et l'EPIDE de Montry, en partenariat avec la préfecture et la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Seine-et-Marne, créent un tremplin vers l'emploi en mettant en œuvre le dispositif “Mission Etincelle“. Le but est de créer une synergie et de permettre à 30 jeunes volontaires de vivre la réalité du monde de l’entreprise. Le village de Barbizon s'associe à cette initiative en hébergeant ces jeunes et en les plaçant chez des professionnels de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme.

Un brunch pour finir

Durant cette semaine, différents ateliers sont proposés et animés par l'ensemble des collaborateurs de l'UTEC mobilisés sur ce projet.

Après une présentation des plateaux techniques vont se succéder des ateliers de cuisine (hygiène, travail en salle…), ainsi qu’une présentation de la filière du tourisme. Ce stage s’achèvera le 21 octobre avec la réalisation d'un brunch préparé et servi par les élèves de l'EPIDE.