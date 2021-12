Le directeur juridique de Michelin récompensé

Après que la direction juridique de Michelin France ait remporté le premier Prix de l’innovation en management juridique l’an dernier, c’est au tour du directeur juridique du groupe, Philippe Legrez, d’être honoré. L’organisation internationale Directors Roundtable a choisi de remettre cette année à Philippe Legrez la distinction du meilleur directeur juridique pour son travail au sein du groupe Michelin. Après un discours de l’invité d’honneur et du président de la Directors Roundtable, Jack Friedman, différents professionnels du droit lui ont témoigné leur reconnaissance, notamment Stéphane Lemarchand, associé du cabinet d’avocats DLA Piper LLP, Guillaume Rouhier-Brierre, associé du cabinet Gide Loyrette Nouel (qui accueillait la cérémonie) et Sami Toutounji, associé du cabinet Shearman & Sterling LLP. Selon le président de cette organisation, les directeurs juridiques sont plus importants que jamais aujourd’hui. Les directeurs des grandes entreprises se reposent de plus en plus sur eux pour améliorer leur stratégie économique et financière et assurer la conformité des différentes opérations et la compliance au sein de l’entreprise.

Le rôle des directeurs juridiques

L’entreprise Michelin est le leader mondial dans l’industrie de pneu et fourni de nombreux services de voyage de renom tels que les cartes routières ou les guides Michelin. La direction juridique du groupe, qui compte vingt départements dans le monde, peut se targuer d’avoir généré deux fois plus de profits que de coûts ces deux dernières années, ce qui est exceptionnel pour un groupe de cette taille. Selon Philippe Legrez, un bon directeur juridique doit prendre part au business de l’entreprise et « faire du cash » ! Chez Michelin, les juristes prennent part aux réunions des opérationnels et les guident, notamment sur les brevets relatifs aux technologies de pointe, appliquées à la fabrication des pneus.

Par ailleurs, la direction juridique du groupe a été la première à utiliser des outils de communication et de marketing pour faire circuler l’information juridique et former ses employés. De fait, elle a mis en place un serious game très efficace pour former ses juristes et opérationnels aux risques du droit de la concurrence. Développé par une société de design et conçu en collaboration avec la direction juridique de Michelin pour sensibiliser à la loi antitrust et former ses salariés souvent éloignés des enjeux juridiques, cet outil a été visionné par les employés du groupe dans le monde entier pour prévenir les comportements à risque.