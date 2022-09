Le diocèse de Meaux se construit un avenir

Depuis 1990, la population du département a augmenté de 50 %, entraînant avec elle un afflux de fidèles. Or, le diocèse de Seine-et-Marne fait, aujourd’hui, face à un paradoxe : les églises sont soit trop petites pour accueillir la communauté, soit situées dans des zones trop faiblement peuplées. En effet, les campagnes se vident au profit des métropoles et l’Église doit s’adapter à ces transformations sociétales, en donnant les moyens aux fidèles de pratiquer leur foi.

Après un fort ralentissement des ordinations de prêtres entre 1970 et 2010, le diocèse de Seine-et-Marne recommence à croître, en comptant des ordinations plus nombreuses chaque année. D’où les deux projets ambitieux (50 millions d’euros) menés actuellement par le diocèse de Meaux et son évêque Monseigneur Jean-Yves Nahmias et pour lesquels des permis de construire ont été délivrés.

Des projets ambitieux et vertueux

Le premier, baptisé “Saint-Colomban”, constitue la pièce maîtresse. D’une surface de 26 000 m², situé à Serris, au cœur du Val d’Europe, ce programme prévoit la création d’un complexe composé d’une église capable d’accueillir jusqu’à 900 fidèles, d’un établissement scolaire privé sous contrat qui recevra, à terme, plus de 1 500 élèves (de la maternelle à la terminale), ainsi que d’un centre culturel. Ce vaste programme vise à répondre à la forte demande des populations locales qui croissent démographiquement et qui ont besoin de nouveaux établissements aussi bien cultuels, scolaires que culturels.

Le second projet, baptisé “Sainte-Bathilde”, verra le jour à Chelles, ville la plus peuplée de Seine-et-Marne

(56 026 habitants). Sur ce terrain, le diocèse prévoit le démantèlement, puis la reconstruction, d’une église capable d’accueillir jusqu’à 800 fidèles.

Projets à la fois ambitieux et vertueux, ces bâtis seront dotés d’une architecture classique, soignée et durable, ainsi que de grands clochers traditionnels visibles. Ces projets, alliant matériaux intemporels (pierre et bois), bénéficieront de techniques de construction actuelles, permettant de réduire au maximum la consommation énergétique des bâtiments. La démarche de bon sens budgétaire sera alliée au souci de durabilité notamment dans l’entretien des bâtiments. À noter que la bénédiction du terrain de Saint-Colomban aura lieu le dimanche 9 octobre.