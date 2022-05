Le DigiTruck, salle de classe connectée et intinérante

Il est sur les routes depuis le 19 avril et vient de faire étape à Montereau-Fault-Yonne du 2 au 14 mai. Le DigiTruck de Huawei est un camion reconverti en salle de classe connectée. Il va poursuivre sa route jusqu’au 22 juillet pour dispenser des formations gratuites au numérique dans plusieurs villes franciliennes (après Paris 17e, Noisy-le-Grand, Maurepas et Montereau, il sera présent successivement à Massy, Antony, Poissy, Arnouville et Sarcelles). La première édition avait réuni 1 500 apprenants dans les Hauts-de-France et à Montereau, le DigiTruck a été présent lors du salon de l’emploi qui s’est déroulé le 13 mai.

Conçu pour faciliter l’accès au numérique (35 % des Français éprouvent une forme de difficulté les empêchant d’utiliser pleinement les outils numériques selon une étude réalisée en 2021 par le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie), ce dispositif se concentre sur les quartiers prioritaires politique de la ville (QPV). Il s’adresse aux jeunes adultes, demandeurs d’emploi et seniors ayant besoin d’améliorer leur accès à la formation et de renforcer leur insertion sociale et professionnelle. Aujourd’hui, celle-ci s’opère, en effet, de plus en plus via les services numériques.

© DR

Dans chaque ville étape, DigiTruck met en place des ateliers pour s’initier ou se perfectionner au numérique. Ouvert du lundi au samedi, il propose trois séances thématiques quotidiennes durant entre 1 h 30 et 3 heures. Trois grands objectifs sont à atteindre : utiliser en toute sécurité les outils informatiques, avoir accès aux services administratifs numériques et améliorer sa compétitivité en matière d’emploi. Certains ateliers peuvent également répondre à des besoins spécifiques tels que la mise en forme d’un CV, candidater à des offres d’emploi sur internet ou réserver une consultation avec un professionnel de santé via une application. Le camion connecté possède 20 postes de travail équipés d’ordinateurs, de tablettes et de smartphones Huawei reconditionnés. L’installation électrique est alimentée par des panneaux solaires disposés sur le toit du véhicule.