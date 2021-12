Le dessinateur Jenfèvre présent au musée de la gendarmerie à Melun

Le musée de la gendarmerie nationale, à Melun, va accueillir Jenfèvre le samedi 11 décembre. Le dessinateur interviendra lors d’un atelier ayant pour thème “Comment fait-on une BD ?“. Un échange avec les participants et une séance de dédicaces du dernier album de Jenfèvre auront lieu après. Cet atelier sera accessible uniquement sur réservation et sera ouvert aux dessinateurs adultes et aux jeunes âgés de 14 ans.

Inscriptions : 01 64 52 53 62 ou 01 64 14 38 48. musee@gendarmerie.interieur.gouv.fr. Entrée : 7 euros.