Le Département vote deux fonds d'urgence pour les commerces et les cinémas

Pour les commerçants, l'aide forfaitaire va de 3 000 à 15 000 euros et doit accompagner leur développement numérique. Elle se décompose ainsi :

15 000 euros pour les EPCI (Etablissements publics de coopération intercommunale) compétents ou les communes, dont le projet se déploie sur un périmètre d'action comptant plus de 100 commerces éligibles (même volume pour les associations de commerçants).

7 500 euros pour les EPCI ou les communes comptant entre 50 et 100 commerces éligibles (idem pour les associations de commerçants).

3 000 euros pour les EPCI ou les communes comptant en 10 et 50 commerces (idem pour les associations de commerçants).

Pour les cinémas, également impactés par la crise sanitaire (chute de fréquentation de 62 % sur les neuf premiers mois de l'année), des subventions d'un montant maximum de 450 000 euros leur ont été attribuées.