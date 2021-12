Le Département veut lutter contre le harcèlement scolaire

Chaque année, en France, 700 000 élèves sont victimes de harcèlement dans les établissements scolaires, les espaces de vie privée et sur les réseaux sociaux. Ce fléau n'épargne pas les collégiens seine-et-marnais. C'est pourquoi le Département a décidé de lancer une campagne inédite de prévention et de lutte contre ce fléau. Soutenue par l'Education nationale, celle-ci vise à valoriser le collectif comme une force et un rempart contre le harcèlement. Son objectif est double : sensibiliser contre ce phénomène et le traiter à travers diverses initiatives. Un message mis en lumière par Bishopparigo, graffeur de Lagny-sur-Marne et auteur de l'illustration de cette campagne.

Dans le même temps, le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports a créé une plateforme (www.nonauharcelement.education.gouv.fr) dédiée au harcèlement sous toutes ses formes. On y trouve quantité de ressources et de conseils à destination des victimes, des parents, des témoins ou encore des professionnels. Elle renseigne également sur la conduite à tenir par les parents d'un auteur de harcèlement ou par l'auteur lui-même. Le ministère a également lancé un numéro gratuit (3020) pour permettre aux victimes ou témoins de dénoncer de tels agissements. L'appel est anonyme et confidentiel et la ligne accessible du lundi au vendredi (9h-18h sauf les jours fériés). En cas de cyberharcèlement, il existe également la ligne Net Ecoute (3018).

« En tant qu'élève, parent, enseignant ou tout simplement en tant que citoyen, nous pouvons et devons tous être acteurs de cette démarche », explique Jean-François Parigi, le président du Conseil départemental. « Au-delà de la sensibilisation, le Département agit concrètement. Grâce au soutien de nos partenaires institutionnels et associatifs, ce plan d'actions ambitionne de traiter le harcèlement scolaire dans son ensemble, du signalement des jeunes en souffrance à leur prise en charge, en passant par l'accompagnement juridique des familles et la sensibilisation dans les collèges. Notre priorité sera toujours de les protéger.