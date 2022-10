Le Département veut lutter contre la prostitution des mineurs

Ces dernières années, la prostitution des mineurs est devenue une véritable problématique. C’est dans ce contexte que le Département a approuvé la signature d’une convention avec l’association l’Amicale duNid 93 pour une durée d’un an. Le but est de mettre en place un dispositif expérimental visant à l’évaluation et à la prise en charge des mineurs en situation de prostitution.

Ce dispositif s’appuie sur quatre points : l’évaluation familiale et sociale de la situation d’un mineur pouvant se trouver en situation de prostitution, la mise en place d’un suivi éducatif spécifique, l’intervention dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie auprès de jeunes victimes d’un réseau prostitutionnel et la sensibilisation de professionnels de la protection de l’enfance.

Dans ce cadre, l’Amicale du Nid va ainsi bénéficier d’une subvention de 200 000 euros pour la création de trois postes de travailleur social à temps plein.