Le Département veut développer le basket 3x3

Les terrains de basket 3x3 subventionnés par le Département de Seine-et-Marne pour plus de 100 000 euros sont au nombre de six. Ils sont situés à Saint-Thibault-des-Vignes (35 000 euros pour la réalisation de six terrains), à Bois-le-Roi (15 000 euros, deux terrains), à Lagny-sur-Marne (25 000 euros, quatre terrains couverts et ouverts), à Roissy-en-Brie (15 000 euros, deux terrains), à Ozoir-la-Ferrière (15 000 euros, deux terrains) et à Crégy-lès-Meaux (7 500 euros, un terrain).

Le protocole d’accord signé entre le Département, la Fédération française debasketball et le comité de Seine-et-Marne de basket, en vigueur jusqu’à la fin de l’olympiade en 2024, vise également deux objectifs. Tout d’abord, la création prochaine d’un dispositif spécifique départemental (appel à projets) de soutien à la réalisation de terrains dans des zones carencées en 2023. Ensuite, la candidature à l’organisation d’événements nationaux et/ou internationaux de basket 3x3 en Seine-et-Marne.