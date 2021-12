Le Département valide deux nouveaux CID

Dans le cadre d'une politique amorcée fin 2015, le Département continue à soutenir, par voie de contrat, les projets de développement et d'aménagement que les collectivités seine-et-marnaises portent au bénéfice de leur population.

Après la signature du premier CID en décembre 2016 avec la communauté de communes du Pays de Coulommiers, les élus en ont validé deux nouveaux qui concernent la communauté d'agglomération de Paris-Vallée de la Marne et la communauté de communes de Moret Seine et Loing.

CID de la communauté d'agglomération de Paris-Vallée de la marne

Montant total du contrat : 12 226 781 d'euros.

Ce CID, qui représente l'enveloppe la plus importante à l'échelle de la Seine-et-Marne, va permettre l'accompagnement de 58 projets. Les opérations concerneront notamment l'aménagement de conservatoires de musique, le déploiement du numérique dans les écoles de Chelles, l'aménagement du pôle gare de Vaires-sur-Marne, la requalification du quartier de l'Arche Guédon, etc.

CID de la communauté de communes de moret-seine-et-loing

Montant total du contrat : 1 976 811 d'euros.

Dans le cadre du CID, la communauté de communes Moret Seine et Loing a élaboré un projet de territoire qui s'articule autour de quatre axes stratégiques de développement consistant à valoriser le patrimoine, les espaces et équipements publics existants ; renforcer l'attractivité économique du territoire au travers des zones d'activités ; conforter et développer les services à la population ; et maintenir la qualité de l'accessibilité routière du territoire et de ses espaces et équipements publics.

Le programme se compose de 23 actions comme l'aménagement et le développement du pôle économique des Renardières, la rénovation du gymnase Albert Camus à Champagne-sur-Seine ou la réalisation d'un terrain multisports à Saint-Mammès.