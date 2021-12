Le Département va investir 298 millions d’euros

Un investissement record de 298 millions d’euros en faveur du territoire et de ses habitants avec un pilotage étroit des dépenses de fonctionnement. Telle est la stratégie financière que le Département de Seine-et-Marne a élaborée pour 2022. La pertinence de celle-ci a d’ailleurs été de nouveau saluée par l’agence de notation financière internationale Standard and Poor’s, qui a confirmé la note à long terme “AA“ du Département, soit la plus élevée pouvant être attribuée à une collectivité territoriale.

Les marges de manœuvre dégagées depuis 2015 (endettement réduit de 30 % et épargne brute plus que doublé en six ans) permettent, en effet, d’envisager l’année 2022 avec un niveau de dépenses d’équipement encore jamais atteint (près de 300 millions d’euros, soit une hausse de près de 10 % sur un an).

« C’est une situation historique à tous points de vue », s’est réjoui Jean-François Parigi, le président du Département. « Elle n’aurait pas été envisageable si la majorité départementale n’avait pas déployé, dès 2015, une stratégie de maîtrise des dépenses. Cette gestion exemplaire nous permet, aujourd’hui, de mener des politiques publiques ambitieuses. Nous renforçons ainsi nos engagements en tant que premier partenaire des communes et des intercommunalités, afin de garantir un cadre de vie de qualité à tous les habitants des territoires urbains et ruraux. »

Ces nouveaux investissements seront notamment fléchés en direction des routes, dans la perspective du transfert des RN4 et RN36, mais ils vont aussi renforcer les Fonds d’équipement ruraux (FER) et les collèges, dans le cadre de plusieurs opérations de construction et de réhabilitation. Toujours en matière d’éducation et de santé, l’ambition du Département est de développer le sport scolaire avec un soutien accru aux associations et aux sections sportives, pour faciliter la pratique du sport pour les collégiens.

À noter, enfin, que le Département conserve sa maîtrise des dépenses de fonctionnement (+3 % par rapport à 2021) et son épargne brute s’affiche en hausse (+29 % à 156,9 millions d’euros) en raison de la dynamique favorable des recettes de droits de mutation à titre onéreux (DMTO).