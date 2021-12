Développement durable : Le département sur tous les fronts

Obligatoire pour les collectivités de plus de 50 000 habitants, ce rapport fait aussi office de feuille de route pour les élus du Département. Composée à 25 % de forêt, parcourue par près de 4 400 km de cours d'eau et comptant de nombreux sites naturels et zones humides remarquables, la Seine-et-Marne n'est pas sans atouts en matière environnementale. Consciente de la nécessité de préserver et de valoriser ce patrimoine, la majorité départementale a développé une politique dédiée.

Elle s'est notamment engagée dans la lutte contre les dépôts sauvages de déchets, qui représentent un coût non négligeable pour les Seine-et-Marnais. Elle s'est aussi impliquée dans la structuration et le développement des filières de revalorisation des déchets inertes issus de l'activité du BTP en Ile-de-France. Un moyen, selon Patrick Septiers, président du Département, de « lutter contre l'artificialisation des terres, en revitalisant des sols pollués ou réduits à l'état de friche industrielle ».

Le Département travaille aussi en faveur de son autonomie énergétique. Cela s'est traduit par la signature de la charte CapMétha77, par laquelle différents acteurs institutionnels du territoire se sont engagés à développer la méthanisation. L'objectif ? Atteindre l'autonomie en gaz à hauteur de 75 % des besoins résidentiels en 2030 et développer une mobilité propre (au bioGNV).

L'eau, bien précieux

S'agissant de la biodiversité, le Département a lancé une vaste opération de revalorisation des 22 Espaces naturels sensibles (ENS) ouverts au public. Elle a débuté en 2018, par la revalorisation des atouts naturels, culturels, sportifs ou récréatifs de dix “ENS Ambassadeurs”.

Soucieuse également de garantir la propreté et la qualité de l'eau, tout en préservant la biodiversité, la collectivité est engagée, avec d'autres acteurs institutionnels, dans le Plan départemental de l'eau, qui fixe une série d'objectifs. « Nous avons investi plus de 46 millions d'euros en faveur de la protection de cette ressource, traduisant un engagement départemental volontariste, réaffirmé et renforcé », souligne Yves Jaunaux, vice-président du Département, en charge de l'environnement et du cadre de vie.

Toujours concernant cette démarche de développement durable, le Département continue d'impulser et d'accompagner les mobilités vertes. Par exemple le Plan vélo fait office de feuille de route pour les dix prochaines années. La collectivité a aussi aménagé une quinzaine de stations de covoiturage et soutient le développement des modes de transport collectifs (Seine-et-Marne Express, Tzen2).

« L'exécutif départemental travaille main dans la main avec les associations et les collectivités locales pour bâtir un département toujours plus vert donc toujours plus attractif. La Seine-et-Marne reste ainsi le poumon vert de l'Ile-de-France, un territoire offrant un cadre de vie privilégié, où il fait bon vivre », assure Patrick Septiers.