Le Département soutient 45 agriculteurs pour 250 000 euros

Sur les territoires prioritaires à enjeux en termes de biodiversité, les Maec en faveur de la biodiversité permettent aux agriculteurs qui le souhaitent, de bénéficier, dans le cadre d'un contrat de 5 ans, d'aides du Département et de l'Europe pour mettre en place et entretenir des couverts végétaux (bandes ou parcelles enherbées, maillage de zones de régulation écologique...), des éléments du paysage favorables à la biodiversité (haies, arbres, talus, mares, bandes refuges, etc.) et/ou pour maintenir des prairies et habitats remarquables sans fertilisation.

Les dossiers approuvés par le Département pour les campagnes 2017 et 2018 font l'objet de modifications et l'assemblée départementale s'est prononcée sur ces montants.

Dans le cadre de ces aides Maec, le Conseil départemental attribue des aides d'un montant total de 134 000 euros à destination de 21 agriculteurs seine-et-marnais pour la période 2017-2021, et de 120 000 euros à 24 autres agriculteurs seine-et-marnais pour la période 2018-2022 dans le cadre du dispositif Maec en faveur de la biodiversité.