Le Département s’active pour éviter la fermeture des collèges

En Seine-et-Marne, près de 1 500 agents sont chargés de l’accueil, de la restauration et de l’entretien des 128 collèges publics du territoire. Mais sur les quatre premiers jours de la rentrée scolaire (du 3 au 6 janvier), pas moins de 365 d’entre eux ont été comptabilisés comme absents, soit près d’un quart. Ces absences sont, pour la plupart, liées à la situation épidémique. Le Département a donc décidé de déployer plusieurs dispositifs permettant d’activer des solutions deremplacement. Ainsi, 325 agents ont pu être remplacés, soit un taux d’absentéisme de 3 % au lieu de 24 %. Le but est évidemment d’assurer la continuité des services, tout en protégeant le personnel et les élèves.

L’an dernier, près de 5, 5 millions d’euros avaient été mobilisés pour assurer le remplacement des agents dans les collèges, soit un montant multiplié par quatre depuis 2019. Avec cette nouvelle vague épidémique, la collectivité est arrivée au maximum de ses capacités de remplacement, mais elle reste mobilisée.