Le Département revalorise cinq Espaces naturels sensibles

Les Olivettes, le Chemin des roses, le Val du Haut Morin, le Tuf de la Celle et la Plaine de Sorques : voici les cinq Espaces naturels sensibles (ENS) qui vont être valorisés durant deux mois par le Département de Seine-et-Marne. Ces travaux visent à améliorer l'accueil du public et renouveler l'expérience des visiteurs. Quatre thématiques sont mises en avant : nature remarquable, patrimoine et culture, activités récréatives et loisirs sportifs. A noter que certains tronçons seront fermés le temps des travaux.

Les Olivettes : Cet ENS de 119 hectares a été choisi pour le thème “nature remarquable” en lien avec ses qualités écologiques, en particulier l'accueil de nombreuses espèces d'oiseaux. Les travaux concernent la pose d'un nouveau panneau d'accueil, des mises à jour des panneaux thématiques déjà présents et la création d'aires pédagogiques (bancs et panneaux) entre les deux observatoires.

Le Val du Haut Morin : ce site de 31 hectares a pour thème « activités récréatives « en lien avec l'activité vélorail Ferra Botanica. Les travaux visent à renouveler et compléter l'offre de visite (pose de nouveaux panneaux d'accueil et d'une signalétique directionnelle vers des circuits de randonnée, aménagement d'un banc à la Ferté-Gaucher et création d'un espace pédagogique à la halte de Meilleray). Le vélorail restera ouvert durant le chantier.

Le Tuf de la Celle : ce site géologique d'intérêt national (un hectare) sera revalorisé au travers du thème “ patrimoine et culture”. La mise en place de nouveaux éléments de mobilier (bancs) et de panneaux d'interprétation est prévue.

Le Chemin des roses : la revalorisation de ce site, qui s'étend sur 17 kilomètres, portera sur le thème “loisirs sportifs”. Pose de nouveaux panneaux d'accueil, d'une signalétique directionnelle vers des circuits de randonnées et des points d'intérêts touristiques et création d'aires pédagogiques.

La Plaine des Sorques : cet ENS de 131 hectares a été choisi pour le thème “nature remarquable” en lien avec sa richesse paysagère. Les interventions concernent la pose de nouveaux panneaux d'accueil et d'une signalétique directionnelle sur le grand parcours, la création d'aires pédagogiques et la réfection de l'accès à l'observatoire principal.

« Notre département a la chance de disposer de ces espaces exceptionnels. Les protéger et les revaloriser est un moyen supplémentaire d'offrir aux Seine-et-Marnais un cadre de vie unique, mais aussi de promouvoir notre territoire sur le plan touristique notamment», souligne Jean-François Parigi, président du conseil départemental.