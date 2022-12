Le Département renforce la sécurité de ses espaces naturels sensibles

La cérémonie s’est déroulée à l’École des officiers de la Gendarmerienationale (EOGN) de Melun en présence notamment de Jean-François Parigi,président du Département de Seine-et-Marne et de Lionel Beffre, préfet de Seine-et-Marne. Les responsables de la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) et de la Gendarmerie nationale étaient également présents.

Les espaces naturels sensibles (ENS) de Seine-et-Marne font régulièrement l’objet de dégradations et d’incivilités, parmi lesquelles des occupations illégales, des dépôts sauvages ou encore des coupes de bois sans autorisation. C’est pourquoi, dans la cadre de la mise en place de son bouclier de sécurité, le Département a souhaité développer la protection et la sécurisation de ses ENS, dont il a la charge, grâce à la mise en place de ces deux conventions avec la DDSP de Seine-et-Marne et la gendarmerie nationale.

Une première convention de partenariat, relative à la mobilisation de la brigade équestre pour la sécurisation des ENS, prévoit l’organisation régulière par la DDSP de Seine-et-Marne de patrouilles équestres de sécurisation dans et aux abords des ENS situés en zone police. En contrepartie de ces tournées de surveillance, le Département acquiert deux chevaux de patrouille et deux selles de patrouille équipées, cédés par donation à l’unité équestre de la Police nationale de Seine-et-Marne pour un montant de 20 000 euros.

Partage de compétences

Les cinq ENS identifiés comme prioritaires pour les patrouilles sont le parc de Livry (communes de Chartrettes et Livry-sur-Seine), le bois de La Rochette (Dammarie-les-Lys et La Rochette), la plaine de Sorques (Montigny-sur-Loing et Moret-Loing-et-Orvanne), la butte de Montassis (Chauconin-Neufmontiers) et la prairie Malécot (Boissise-le- Roi).

Le protocole de partenariat avec la gendarmerie nationale repose, lui, sur des actions de prévention, de sécurisation et de protection des ENS organisés en étroite collaboration avec les équipes du conseil départemental. Le but est notamment d’assurer la sécurité des biens et des personnes et de contribuer à la protection de l’environnement sur l’ensemble du territoire. Les patrouilles agiront exclusivement en zone de compétence de la gendarmerie. Par ailleurs, des réunions de travail pourront être initiées au niveau départemental à la demande de l’une ou de l’autre partie. Enfin, dans le cadre de leurs missions, les deux structures pourront partager leurs compétences.

Pour ce partenariat, les huit ENS identifiés sont le bois de Doue (communes de Doue et de Jouarre), le bois de la Barre (La Ferté-sous-Jouarre), le bois de la Bergette (La Ferté-sous-Jouarre), le marais et le coteau de Voulangis (Voulangis et Villiers-sur-Morin), le bas de Verdun (Grisy-Suisnes), le chemin des Roses (Coubert, Grisy-Suisnes, Soignolles-en-Brie, Solers et Yèbles), les Olivettes Charmentray (Trilbardou) et le bois des Palis (Poligny).