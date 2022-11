Le Département remporte le trophée “Territoire engagé Gaz vert”

Seul lauréat francilien, le Département de Seine-et-Marne est ainsi récompensé pour son rôle dans la transition énergétique en développant la filière méthanisation. Le Département, acteur engagé de la méthanisation, a souhaité candidater à l’appel à projet (AAP) “Territoire engagé gaz vert” lancé par Gaz réseau distribution de France (GRDF). Le comité d’évaluation, composé du réseau national pour la transition énergétique, de l’Institut national de l’économie circulaire (INEC), du World Wide Fund for Nature (WWF) et d’une équipe multidisciplinaire de GRDF, a ainsi récompensé sept lauréats sur 30 candidatures.

« Le Département de Seine-et-Marne s’est engagé pour soutenir undéveloppement vertueux de la production d’un gaz vert local majoritairement avec la méthanisation agricole. Le schéma de développement de la méthanisation a permis de mettre en avant les enjeux pour un développement durable de la méthanisation en Seine-et-Marne et d’initier un réseau d’acteurs », salue Béatrice Rucheton, vice-présidente du Département en charge de l’environnement.

Depuis 2020, le Département pilote et anime la Charte CapMétha77 qui fédère neuf acteurs : la Région Île-de-France, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), le syndicat des énergies de Seine-et-Marne, la préfecture de Seine-et-Marne, la Chambre d’agriculture de région Île-de-France, l’association des maires et des EPCI de Seine-et-Marne, GRDF et GRTgaz.

Contribuer à une mobilité décarbonée

Cette Charte a pour objectifs de couvrir d’ici 2030, avec le biométhane produit localement, 75% des besoins en gaz résidentiel de la Seine-et-Marne (soit 2,5 TWh/an de biométhane injecté dans les réseaux) et contribuer ainsi à une mobilité décarbonée avec le biométhane sous sa forme utilisable par les véhicules : le bioGNV. Le Département s’engage plus particulièrement sur les enjeux d’appropriation locale avec notamment l’élaboration d’un guide pour l’insertion paysagère des unités de méthanisation agricole. Pour le développement du bioGNV, le Département a élaboré en partenariat avec le SDESM,GRDF et GRTgaz un schéma de développement des stations (bio)GNV et une stratégie pour la mutation des flottes captives publiques et privées.

De plus, la collectivité développe l’utilisation du biométhane dans son fonctionnement avec l’achat de deux poids-lourds 100 % bioGNV pour les travaux routiers, l’achat de biométhane pour le chauffage des bâtiments ou la mise en place d’un marché de collecte des biodéchets des collèges acheminés pour la plupart dans des méthaniseurs situés en Seine-et-Marne.