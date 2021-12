Le Département recrute 80 agents pour les collèges

Chef de cuisine, aide de restauration, agent d'entretien technique et agent d'entretien et de restauration : les collèges du département recherchent du personnel. Ces différentes offres d'emploi ont été initiées par le conseil départemental, qui a la charge des 128 collèges et des 70 000 élèves seine-et-marnais.

Le détail de ces 80 postes à pourvoir est à retrouver sur le site www.seine-et-marne.fr/emploi. Les candidats ont également la possibilité de contacter Sandy-Farah Thiébault, chargée de recrutement au sein du conseil départemental (recrutement-sft@departement.fr).