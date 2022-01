Le Département recrute 30 médecins territoriaux

Embaucher des médecins territoriaux pour lutter contre la désertification médicale. Telle est la démarche du Département qui tente de renforcer sa couverture de soins avec 30 postes à pourvoir. Être médecin territorial, c’est exercer un métier qui permet d’avoir du temps pour ses patients, mais aussi pour soi.

Avec plus de 5 000 agents, le Département de Seine-et-Marne est l’un des plus grands recruteurs du territoire, notamment dans l’une de ses principales compétences : les solidarités. De la protection de l’enfance à la lutte contre les violences et la maltraitance, l’instance départementale vient en aide aux Seine-et-Marnais à travers ses services de proximité que sont ses 14 Maisons départementales des solidarités (MDS).

Les profils ciblés sont divers. Sont notamment recherchés un médecin de protection maternelle et infantile (PMI) et/ou de planification familiale répartis sur les différentes MDS, un médecin chef coordonnateur des équipes de PMI, un médecin référent en protection de l’enfance et un médecin référent autonomie. En plus de ces offres, trois postes administratifs et deux de cadres sont également vacants. Encore trop méconnu par les professionnels de santé, le médecin de PMI coche pourtant toutes les cases des conditions d’exercice idéales : consultations de qualité, travail en équipe et surtout vie professionnelle et vie personnelle conciliables.

Par ailleurs, le Département recrute un médecin territorial dans plusieurs MDS (Melun Val de Seine, Lagny-sur-Marne, Nemours, Coulommiers, Roissy-en-Brie, Sénart, Tournan-en-Brie et Chelles), un médecin chef de territoire à la protection maternelle infantile-promotion de la santé sur divers secteurs (Mitry/Meaux, Noisiel/Chelles, Roissy/Lagny/Tournan, Melun Val de Seine/Sénart et Fontainebleau/Montereau/Nemours), un chef de service PMI (MDS de Roissy-en-Brie, Sénart et Montereau), un médecin du travail et deux référents autonomie et protection de l’enfance. Ces trois derniers postes sont basés à Melun.

recrutement-DGAS@departement77.fr