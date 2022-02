Le Département présent au Salon de l’agriculture

Durant neuf jours, ces différents acteurs de l’agriculture seine-et-marnaiseproposeront des animations et des dégustations. Situé au pavillon francilien “Île-de-France, Terre de Saveur“ (hall 3 du Parc des expositions à Paris), le stand du Département valorisera les produits agricoles emblématiques du territoire à travers trois filières d’excellence : céréalière (du blé au pain), laitière (du lait aux fromages) et viticole (de la vigne aux vins). Il sera inauguré le mardi 1er mars à 9 h 30 en présence de Jean-François Parigi, président du Département, et d’Olivier Lavenka, vice-président chargé notamment de l’agriculture. Les produits seine-et-marnais seront mis en valeur par Kunihisa Goto, chef du restaurant gastronomique l’Axel à Fontainebleau (une étoile).

Les producteurs présents :La Ronde des abeilles (Provins), Les assaisonnements briards (Nanteuil-les-Meaux), fromagerie Ganot (Jouarre), Les Herbes libres (Liverdy-en-Brie), ferme de la Bonnerie (Verdelot),ferme du Grand Balleau (Jouarre),ferme apicole de Meatczyk’Api (Quincy-Voisins), Les P’tits Rocs (Saint-Barthélémy), bière la Bellifontaine (Beaumont-du-Gâtinais), ferme de Gloise-Les Briardines (Vaudoy-en-Brie), Abeilles et Miel (Lagny-sur-Marne),fromagerie de Juchy (Lizines), ferme de l’Echelle (Marles-en-Brie), conserverie de Lanière (La Ferté-Gaucher), ferme de Montgazon (Courquetaine), domaine de Guerlande (Lumigny-Nesles-Ormeaux), ferme des Moënes (Ury), La Fabrique végétale (Lumigny-Nesles-Ormeaux), brasserie Rabourdin (Courpalay),Les cueillettes du Plessis (Chanteloup-en-Brie).